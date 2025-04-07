أخبار مصر: قمة مصرية فرنسية أردنية، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، الانهيارات تهز أسواق آسيا، الأهلي يفاوض 5 لاعبين
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة
تعقد بالقاهرة اليوم الإثنين قمة مصرية أردنية فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
السيسي لـ ماكرون عن خان الخليلي: ولدت هنا وحضرت اليهود والإنجليز والأرمن (فيديو)
أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، بأنه ولد بتلك المنطقة السياحية التاريخية.
أول تعليق من ترامب على مأساة المسعفين في غزة
في أول تعليق منه على استشهاد 15 من المسعفين وعمال الإغاثة في قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس مسئولية الواقعة المأساوية، على حد زعمه.
مسجد الحسين ومطعم نجيب محفوظ الأبرز، تفاصيل جولة السيسي وماكرون بمنطقة خان الخليلي
اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.
الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية تطلق مواد كيميائية سامة تدخل لأعماق الرئتين
حذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين السجائر الإلكترونية لما لها من خطورة على صحة الإنسان.
رفعت فياض يكشف تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات (فيديو)
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، عن اتفاق مبدئي ما بين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بأن تكون الجامعات مقرا للجان امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ بهدف زيادة التحكم والتأمين على تلك اللجان.
ميدو: الأهلي يفاوض 5 لاعبين من الزمالك بخلاف زيزو واللاعب مستمر معنا
أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي يريد ضم عدد من لاعبي الأبيض بخلاف أحمد سيد زيزو.
قانون الضمان الاجتماعي، شروط إصدار بطاقة الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد شروط وضوابط وإجراءات إصدار بطاقة الدعم النقدي لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني
قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن أردني، يبلغ من العمر 46 عاما، أمس الأحد، بمحاولته فتح أبواب طائرة متجهة إلى سيدني أثناء تحليقها وكذلك الاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة.
موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الجيش الروسي يدمر 100 مسيرة أوكرانية ويسيطر على بلدة في سومي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة "باسوفكا" في مقاطعة سومي، واستهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.
بهتاف نسر الجمالية والأعلام المصرية، فيديو خاص لاستقبال السيسي وماكرون في خان الخليلي
حصلت "فيتو" على فيديو يرصد جانبا من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة.
بعد عزل الرئيس، كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة
قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، على أن يتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
النفط يهبط 2.5%، والخام الأمريكي يتراجع دون 60 دولارًا
انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات الإثنين، تزامنًا مع تراجع واسع النطاق للأسواق المالية في آسيا، وسط مخاوف من أن تدفع الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي نحو الركود.
تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة، اليوم
أعلنت جامعة القاهرة تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ميدتيرم" اليوم الإثنين، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة.
بذكرياته مع برشلونة، شاهد هدف ميسي الرائع في شباك تورنتو بالدوري الأمريكي
ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، في تعادل فريقه مع نادي تورنتو بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تشيس استاديوم" ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-25.
بدنية ونفسية، إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة
أعلنت إسرائيل، مساء أمس لأحد، أن نحو 16500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدء حربها على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.
بعد تراجع نتائج الهلال، حقيقة مفاوضات جيسوس مع المنتخب البرازيلي
كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لقيادة راقصي السامبا خلفا لدوريفال جونيور.
استشهاد صحفيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم بخان يونس (صور)
قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الإثنين، إن صحفيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
تراجعات حادة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، انهيارات تهز أسواق آسيا
شهدت معظم بورصات دول آسيا تراجعات حادة مع بداية التعاملات، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية عالمية.
كسروا دماغه بالفأس، شابان يقتلان شقيقهما بسبب الخلاف على الميراث بالبحيرة
شهدت قرية بطورس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مؤسفة بعد قيام شقيقين بكسر جمجمة شقيقهما الأوسط بالاعتداء عليه بالضرب بالفأس ليفارق الحياة متأثرا بإصابته لخلافاتهم على الميراث.
مسئول يمني يعلن مقتل صالح السهيلي أحد أكبر القيادات الحوثية في صنعاء (فيديو)
قال مسئول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الغارات الأمريكية التي استهدفت أحد المنازل في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل أحد أكبر القيادات لدى جماعة الحوثي يدعى صالح السهيلي.
التحقيق مع شقيقتي المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جسده بالتجمع
تحقق المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة مع شقيقتي المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جسده داخل فيلته ووضع أشلائه في الثلاجة بمنطقة التجمع الأول، بسبب علاقة غير مشروعة، بشبهة اشتراكهما في الجريمة.
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