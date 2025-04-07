أخبار مصر: قمة مصرية فرنسية أردنية، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، الانهيارات تهز أسواق آسيا، الأهلي يفاوض 5 لاعبين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تعقد بالقاهرة اليوم الإثنين قمة مصرية أردنية فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، بأنه ولد بتلك المنطقة السياحية التاريخية.

في أول تعليق منه على استشهاد 15 من المسعفين وعمال الإغاثة في قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس مسئولية الواقعة المأساوية، على حد زعمه.

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين السجائر الإلكترونية لما لها من خطورة على صحة الإنسان.

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، عن اتفاق مبدئي ما بين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بأن تكون الجامعات مقرا للجان امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ بهدف زيادة التحكم والتأمين على تلك اللجان.

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي يريد ضم عدد من لاعبي الأبيض بخلاف أحمد سيد زيزو.

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد شروط وضوابط وإجراءات إصدار بطاقة الدعم النقدي لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن أردني، يبلغ من العمر 46 عاما، أمس الأحد، بمحاولته فتح أبواب طائرة متجهة إلى سيدني أثناء تحليقها وكذلك الاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة "باسوفكا" في مقاطعة سومي، واستهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

حصلت "فيتو" على فيديو يرصد جانبا من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة.

قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، على أن يتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات الإثنين، تزامنًا مع تراجع واسع النطاق للأسواق المالية في آسيا، وسط مخاوف من أن تدفع الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي نحو الركود.

أعلنت جامعة القاهرة تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ميدتيرم" اليوم الإثنين، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة.

ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، في تعادل فريقه مع نادي تورنتو بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تشيس استاديوم" ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-25.

أعلنت إسرائيل، مساء أمس لأحد، أن نحو 16500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدء حربها على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لقيادة راقصي السامبا خلفا لدوريفال جونيور.

قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الإثنين، إن صحفيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهدت معظم بورصات دول آسيا تراجعات حادة مع بداية التعاملات، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية عالمية.

شهدت قرية بطورس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مؤسفة بعد قيام شقيقين بكسر جمجمة شقيقهما الأوسط بالاعتداء عليه بالضرب بالفأس ليفارق الحياة متأثرا بإصابته لخلافاتهم على الميراث.

قال مسئول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الغارات الأمريكية التي استهدفت أحد المنازل في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل أحد أكبر القيادات لدى جماعة الحوثي يدعى صالح السهيلي.

تحقق المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة مع شقيقتي المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جسده داخل فيلته ووضع أشلائه في الثلاجة بمنطقة التجمع الأول، بسبب علاقة غير مشروعة، بشبهة اشتراكهما في الجريمة.

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