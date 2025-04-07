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خارج الحدود

الجيش الروسي يدمر 100 مسيرة أوكرانية ويسيطر على بلدة في سومي

القوات الأوكرانية،
القوات الأوكرانية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة "باسوفكا" في مقاطعة سومي، واستهداف منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.


تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأحد، أن قواتها "تواصل التقدم وصد محاولة غزو القوات الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك".

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية تمكنت من "تحرير بلدة باسوفكا في مقاطعة سومي، خلال العمليات الهجومية".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية"، في عدة مناطق في مقاطعة سومي.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 170 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و12 مركبة، بالإضافة إلى 3 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودع للذخيرة".

استهداف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

وعلى الصعيد العملياتي، نفذ الجيش الروسي، ضربة جماعية على قاعدة الأسلحة المدفعية المركزية للقوات الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لإنتاج الطائرات المسيرة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، في مناطق عدة من مقاطعة خاركيف ولوغانسك.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 230 عسكريا، وناقلات جند وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية خسرت، أمس الأحد، المئات من جنودها في مختلف جبهات القتال، بينما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 100 طائرة مسيرة أوكرانية.

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