التحقيق مع شقيقتي المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جسده بالتجمع

تحقق المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة مع شقيقتي المتهم بقتل رجل أعمال وتقطيع جسده داخل فيلته ووضع أشلائه في الثلاجة بمنطقة التجمع الأول، بسبب علاقة غير مشروعة، بشبهة اشتراكهما في الجريمة.

وأوضحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، أن المتهم علم بعلاقة أخته بالمجني عليه فتوجه له وقام بقتله وتقطيع جسده إلى 5 أجزاء باستخدام منشار اشتراه لارتكاب الجريمة، ووضعه في فريزر وثلاجة كي لا تخرج رائحته ويفتضح أمره، وأضافت التحريات أن نجل الضحية اكتشف الجريمة عندما توجه لمنزل أبيه وعثر على أشلائه داخل الثلاجة.

وأدلى المتهم باعترافات مفصلة أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، وقال إنه كانت تربطه علاقة صداقة مع المجني عليه، وعلم بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقته، مما أثار غضبه ودفعه لشراء ساطور وذهب إلى فيلا المجني عليه رفقة أحد أصدقائه، وأنهى حياته وقطع جثته ووضعها داخل الثلاجة.



وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول على يد شابين بسبب علاقة غير شرعية مع شقيقة أحدهما.



وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد باكتشافه مقتل والده “صاحب شركة مقاولات” وتقطيع جثمانه داخل فيلته الكائنة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على أشلاء جثمان والد مقدم البلاغ في الثلاجة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة، وتم إلقاء القبض عليهما.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما بوجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على إثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجني عليه والتعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وذلك في أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.



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