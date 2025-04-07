ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن أردني، يبلغ من العمر 46 عاما، أمس الأحد، بمحاولته فتح أبواب طائرة متجهة إلى سيدني أثناء تحليقها وكذلك الاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة.



وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها استجابت بعد ادعاء بأن الرجل "حاول فتح باب مخرج الطوارئ الخلفي للطائرة أثناء الرحلة" التي كانت قادمة من كوالالمبور.

وبعد أن تمت مرافقة الرجل إلى أحد المقاعد من قبل أفراد طاقم الطائرة، زعم أن الرجل حاول فتح باب مخرج آخر للطوارئ.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنه "بعد ذلك تم تقييد الرجل من قبل الطاقم والركاب، وزعم أنه اعتدى على أحد موظفي شركة الطيران".

وقد وجهت إليه تهمتان بتعريض سلامة الطائرة للخطر وتهمة واحدة بالاعتداء، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وقالت دافينا كوبلين القائمة بأعمال مفتش المباحث في الشرطة الأسترالية: "كان من الممكن أن يكون لتصرفات هذا الرجل عواقب مأساوية، ولا ينبغي أن يضطر الركاب وموظفو الطائرة إلى تحمل سلوك غير منضبط أو عنيف أو خطير على متن رحلات الطيران".

وأضافت: "لن تتردد الشرطة الفيدرالية الأسترالية في اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك إجرامي على متن الطائرات، خاصة عندما يمكن أن يتسبب هذا السلوك في تعريض سلامة الركاب أو طاقم الطائرة أو الرحلة نفسها للخطر".

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن محامي الرجل قوله في المحكمة، الأحد، إن الرجل البالغ من العمر 46 عاما تناول عقارين طبيين "السودوإيفيدرين" و"حبوب منومة"، بالإضافة إلى شرب الكحول قبل الرحلة.

وأضاف المحامي أن الرجل لا يتذكر هذه الواقعة.

وأفادت صحف غربية بأن الطائرة تابعة لخطوط "إير آسيا"، وكانت متجهة إلى مطار سيدني.

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