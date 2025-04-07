الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية تطلق مواد كيميائية سامة تدخل لأعماق الرئتين

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين السجائر الإلكترونية لما لها من خطورة على صحة الإنسان.

التدخين الإلكتروني يطلِق مواد كيميائية سامة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التدخين الإلكتروني يطلِق مواد كيميائية سامة، منها المعادن الثقيلة، وكذلك الجسيمات فائقة الدقة التي تنفذ إلى أعماق الرئتين

السجائر الإلكترونية

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه المواد في السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئتين.

استنشاق المواد الكيميائية الضارة قد يُسبب تلفًا رئويًا

والسجائر الإلكترونية منتج تبغ حذرت منه جمعية الرئة الأمريكية وكشفت عن تأثير السجائر الإلكترونية على الرئتين مؤكدة ان استنشاق المواد الكيميائية الضارة قد يُسبب تلفًا رئويًا لا رجعة فيه وأمراضًا رئوية

وأوضحت أن استخدام السجائر الإلكترونية يُسبب مخاطر صحية وتحتوي على عدد من المواد السامة المحتملة وتُصدرها كما أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالسعال والصفير وزيادة في نوبات الربو.

وجدت دراسة من جامعة نورث كارولينا أن المكونين الرئيسيين الموجودين في السجائر الإلكترونية - البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي - سامان للخلايا، وأنه كلما زادت المكونات في السائل الإلكتروني، زادت السمية.

تنتج السجائر الإلكترونية عددًا من المواد الكيميائية الخطيرة بما في ذلك الأسيتالديهيد والأكرولين والفورمالديهايد. يمكن أن تسبب هذه الألدهيدات أمراض الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي السجائر الإلكترونية أيضًا على الأكرولين، وهو مبيد أعشاب يستخدم في المقام الأول لقتل الأعشاب الضارة ويمكن أن يُسبب إصابة رئوية حادة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يُسبب الربو وسرطان الرئة.

حذّرت الصحة العالمية من مخاطر استنشاق انبعاثات السجائر الإلكترونية غير المباشرة، والتي تنشأ عندما يزفر مستخدم السجائر الإلكترونية المزيج الكيميائي الناتج عنها.

واشارت ان الانبعاثات غير المباشرة تحتوي على "النيكوتين؛ وجسيمات دقيقة للغاية؛ ومنكهات مثل ثنائي الأسيتيل، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض رئوية خطيرة؛ ومركبات عضوية متطايرة مثل البنزين الموجود في عوادم السيارات؛ ومعادن ثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص.

ولم تجد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي سيجارة إلكترونية آمنة وفعالة في مساعدة مستخدمي منتجات التبغ على الإقلاع عن التدخين.

وتشجع وزارة الصحة المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من أضرار بالغة تصل بالمدخن للإصابة بالسرطان.

ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

وكشفت وزارة الصحة عن ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

١- بعد 20 دقيقة، ينخفض النبض وضغط الدم

٢-بعد 8 ساعات،تصبح نسبة الأكسجين طبيعية في الجسم

٣- بعد 24 ساعة، تبدأ الرئتان التخلص من البلغم والشوائب

٤-بعد 48 ساعة،تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم

٥-بعد 72 ساعة، تسترخي الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

٦- بعد 2 إلى 12 أسبوع، تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

٧-بعد 3 إلى 9 أشهر، تتحسن وظيفة الرئتين

٨-بعد سنة إلى 5 سنوات تنخفض نسبة الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية

٩- بعد 10 سنوات، ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة

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