الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية تطلق مواد كيميائية سامة تدخل لأعماق الرئتين

السجائر الإلكترونية،
السجائر الإلكترونية، فيتو

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدخين السجائر الإلكترونية لما لها من خطورة على صحة الإنسان.

 

التدخين الإلكتروني يطلِق مواد كيميائية سامة

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التدخين الإلكتروني يطلِق مواد كيميائية سامة، منها المعادن الثقيلة، وكذلك الجسيمات فائقة الدقة التي تنفذ إلى أعماق الرئتين

السجائر الإلكترونية 
السجائر الإلكترونية 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه المواد في السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئتين.

 

استنشاق المواد الكيميائية الضارة قد يُسبب تلفًا رئويًا

والسجائر الإلكترونية منتج تبغ حذرت منه جمعية الرئة الأمريكية وكشفت عن تأثير السجائر الإلكترونية على الرئتين مؤكدة ان استنشاق المواد الكيميائية الضارة قد يُسبب تلفًا رئويًا لا رجعة فيه وأمراضًا رئوية

 

وأوضحت  أن استخدام السجائر الإلكترونية يُسبب مخاطر صحية وتحتوي على عدد من المواد السامة المحتملة وتُصدرها كما أن الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية معرضون لخطر متزايد للإصابة بالسعال والصفير وزيادة في نوبات الربو.

وجدت دراسة من جامعة نورث كارولينا أن المكونين الرئيسيين الموجودين في السجائر الإلكترونية - البروبيلين جليكول والجلسرين النباتي - سامان للخلايا، وأنه كلما زادت المكونات في السائل الإلكتروني، زادت السمية.

تنتج السجائر الإلكترونية عددًا من المواد الكيميائية الخطيرة بما في ذلك الأسيتالديهيد والأكرولين والفورمالديهايد. يمكن أن تسبب هذه الألدهيدات أمراض الرئة، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي السجائر الإلكترونية أيضًا على الأكرولين، وهو مبيد أعشاب يستخدم في المقام الأول لقتل الأعشاب الضارة ويمكن أن يُسبب إصابة رئوية حادة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يُسبب الربو وسرطان الرئة.

حذّرت الصحة العالمية  من مخاطر استنشاق انبعاثات السجائر الإلكترونية غير المباشرة، والتي تنشأ عندما يزفر مستخدم السجائر الإلكترونية المزيج الكيميائي الناتج عنها.

واشارت ان  الانبعاثات غير المباشرة تحتوي على "النيكوتين؛ وجسيمات دقيقة للغاية؛ ومنكهات مثل ثنائي الأسيتيل، وهي مادة كيميائية مرتبطة بأمراض رئوية خطيرة؛ ومركبات عضوية متطايرة مثل البنزين الموجود في عوادم السيارات؛ ومعادن ثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص.

الصحة تغلق فرعين لـ "كيور كلينك" بالقاهرة والجيزة

10 مشروبات تناولها على معدة فارغة لتعزيز الصحة العامة

ولم تجد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي سيجارة إلكترونية آمنة وفعالة في مساعدة مستخدمي منتجات التبغ على الإقلاع عن التدخين.

 

وتشجع وزارة الصحة المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من أضرار بالغة تصل بالمدخن للإصابة بالسرطان.

 

ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

وكشفت وزارة الصحة عن ماذا  يحدث عند التوقف عن التدخين في الجسم

١- بعد 20 دقيقة، ينخفض النبض وضغط الدم 

٢-بعد 8 ساعات،تصبح نسبة الأكسجين طبيعية في الجسم 

٣- بعد 24 ساعة، تبدأ الرئتان التخلص  من البلغم والشوائب 

٤-بعد 48 ساعة،تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم 

٥-بعد 72 ساعة، تسترخي الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس

٦- بعد 2 إلى 12 أسبوع، تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة

٧-بعد 3 إلى 9 أشهر، تتحسن وظيفة الرئتين

٨-بعد سنة إلى 5 سنوات تنخفض نسبة الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية 

٩- بعد 10 سنوات، ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السجائر الإلكتروني الصحة السجائر الإلكترونية الصحة العالمية تدخين السجائر الإلكترونية المعادن الثقيلة مواد كيميائية سامة

مواد متعلقة

نصائح وزارة الصحة لتجهيز الجسم لأداء مناسك الحج في موسم 2025

10 مشروبات تناولها على معدة فارغة لتعزيز الصحة العامة

ما هو الوقت الكافي للنوم يوميا؟ الصحة تجيب

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

سعر الفاكهة اليوم، اليوسفي يتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

حبس المتهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

ضبط 16 بلطجيا وهاربا من المراقبة و41 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

محمد فاروق يكشف شرط نيس الفرنسي للسماح بعودة عبد المنعم للأهلي

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية