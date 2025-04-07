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رفعت فياض يكشف تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات (فيديو)

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض، فيتو
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كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، عن اتفاق مبدئي ما بين وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، بأن تكون الجامعات مقرا للجان امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ بهدف زيادة التحكم والتأمين على تلك اللجان.

قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": عندما عرض مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات على المجلس الأعلى للجامعات، معظم الجامعات الحكومية رفضت ذلك لمبررات متعددة جزء منها عدم الانتهاء من امتحانات طلابها والجزء الآخر خشية وجود تأثيرات سلبية على المنشآت.

 

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وأكد: حتى الآن لا توجد إلا جامعتين أو 3 جامعات فقط وافقوا على مقترح التعاون مع وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025.

 

فى تصريحات خاصة لرفعت فياض.. وزير التربية والتعليم: 2 مليون طالب إعدادية يشاركون في استفتاء للاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا الجديدة

 

قرار التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

ولفت إلى أنه تأكد من خلال وزارة التربية والتعليم بأنها لن تعول كثيرًا على عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 كما كان متوقعا.

استمارة الاستبيان الخاصة بنظام البكالوريا

وأشار إلى أن استمارة الاستبيان التي بدأت وزارة التربية والتعليم في توزيعها على تلاميذ الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية لأخذ رأيهم أيهما أفضل لدى الطلاب وأولياء الأمور، للاختيار ما بين نظام البكالوريا أم نظام الثانوية العامة الحالي والمطور بعد أن أصبح عدد المواد في الصف الثالث الثانوي 5 مواد فقط وإجمالي الدرجات للثانوية العامة 320 درجة بدلا من 410 درجات، تشمل شرحا بالتفصيل لمميزات كل شكل من أشكال نظام الثانوية العامة. 

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