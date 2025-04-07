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أخبار مصر

بهتاف نسر الجمالية والأعلام المصرية، فيديو خاص لاستقبال السيسي وماكرون في خان الخليلي

الرئيس السيسي وماكرون،
الرئيس السيسي وماكرون، فيتو
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السيسي وماكرون، حصلت "فيتو" على فيديو يرصد جانبا من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة.


حيث التف عدد كبير من المواطنين حول الزعيمين، وأطلق المواطنون عددا من الصافرات والتصفيق والمناداة على الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبا به وبنظيره الفرنسي.


ووجه أحد المواطنين ويدعى عيد العطار، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يا ريس واحشنا.. واحشنا يا بطل.. نسر الجمالية.. نسر الجمالية"، مضيفا: "يا ريس.. الله أكبر عليك.. الله يحميك يا ريس".

ومن جانبه، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية مع المواطنين.


 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أبلغ نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال جولتهما بمنطقة خان الخليلي بالقاهرة، بأنه ولد بتلك المنطقة السياحية التاريخية.

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

وتناول الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي وجبة عشاء على أنغام الموسيقى المصرية الشرقية وخاصة آلة العود الشرقي.


والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس.. بنحبك يا سيسي”. كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي، كما قام الرئيس الفرنسي بتحية المصريين.

 

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد مطاعم الكباب الشهيرة بخان الخليلي لتناول عشاء مصري خالص.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

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