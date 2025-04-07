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رياضة

بذكرياته مع برشلونة، شاهد هدف ميسي الرائع في شباك تورنتو بالدوري الأمريكي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، في تعادل فريقه مع نادي تورنتو بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تشيس استاديوم" ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-25.

هدف رائع لميسي مع إنتر ميامي

وبذكرياته مع برشلونة وبقدمه اليسرى الساحرة، سجل ميسي هدفا رائعا من على حدود منطقة الـ18 لتسكن أسفل الزاوية اليسرى لحارس فريق تورنتو ليحقق به التعادل لفريقه إنتر ميامي.

 

 

 

وكان الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي قد أعلن التشكيل الرسمي للمباراة التي أقيمت في الواحدة صباح اليوم الإثنين على ملعب "تشيس استاديوم" ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي 2024-25.

إنتر ميامي ضد تورنتو


وتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي للمباراة التي أقيمت في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجاء تشكيل إنتر ميامي كالتالي: "كاليندر، فراي، أفيليش، لوجان، ألبا، تايلور، ريدوندو، بوسكيتس، سيجوفيا، ليونيل ميسي، لويس سواريز".

الأهلي مع إنتر ميامي في مجموعات كأس العالم للأندية 2025

ويقع نادي إنتر ميامي الأمريكي مع النادي الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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