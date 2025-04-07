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خارج الحدود

بدنية ونفسية، إسرائيل تعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت إسرائيل، مساء أمس لأحد، أن نحو 16500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدء حربها على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.


وقالت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلية إن ما يقرب من نصف الجنود المصابين، 7300، تعرضوا لمشكلات نفسية منذ بدأ جيش الاحتلال العمليات في غزة.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في الوزارة ليمور لوريا، إن المصابين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.

وقالت إسرائيل إن مئات الجنود قتلوا منذ بدء العمليات في غزة، بعد مقتل أكثر من 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر عام 2023.

وأكدت وزارة دفاع الاحتلال أنها وسعت بشكل كبير الخدمات المقدمة للجنود الذين تعرضوا لأذى نفسي منذ بداية حرب غزة، مشيرة إلى تجنيد أكثر من ألف متخصص في الصحة النفسية، وتشكيل فرق للتدخل في الأزمات.

في المقابل استشهد أكثر من 50 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في ضربات إسرائيلية على غزة، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

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غزة حماس حرب غزة الصحة النفسية

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