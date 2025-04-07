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اقتصاد

النفط يهبط 2.5%، والخام الأمريكي يتراجع دون 60 دولارًا

النفط، فيتو
النفط، فيتو

انخفضت أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات الإثنين، تزامنًا مع تراجع واسع النطاق للأسواق المالية في آسيا، وسط مخاوف من أن تدفع الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي نحو الركود.

 

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 2.50% أو 1.64 دولار إلى 63.94 دولار للبرميل، في تمام الساعة 05:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 63.01 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 2.55% أو 1.58 دولار إلى 60.41 دولار، بعدما لامست 59.38 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ أبريل 2021.

 

وقال مصرف "جيه بي مورجان" في مذكرة الأسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" قد تدفع الاقتصادين الأمريكي والعالمي إلى الركود هذا العام، ورفع محللو البنك احتمالات حدوث هذا السيناريو إلى 60% من 40%.

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اسعار النفط آسيا الحرب التجارية أسعار العقود الرسوم الجمركية دونالد ترامب

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