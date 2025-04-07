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أخبار مصر

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تعقد بالقاهرة اليوم الإثنين قمة مصرية أردنية فرنسية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

كما أعلن الديوان الملكي مشاركة الملك عبد الله الثاني اليوم الإثنين في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبحث القمة، التي تنعقد بدعوة من الرئيس المصري، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

وأعلن ماكرون أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين.

 

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