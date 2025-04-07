كسروا دماغه بالفأس، شابان يقتلان شقيقهما بسبب الخلاف على الميراث بالبحيرة

شهدت قرية بطورس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مؤسفة بعد قيام شقيقين بكسر جمجمة شقيقهما الأوسط بالاعتداء عليه بالضرب بالفأس ليفارق الحياة متأثرا بإصابته لخلافاتهم على الميراث.

متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو حمص بتلقيه بلاغا من المستشفى الجامعى بالإسكندرية بوفاة "محارب فاروق عطية الهاين"، 40 عامًا، عامل ومقيم قرية بطورس التابعة لمركز أبو حمص متأثرا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

ضربة بالفأس على رأسه تسببت بمقتله

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، المختصة لمعاينة الواقعة واتهمت زوجة المجني عليه شقيقيه بضربه بالفأس على رأسه مما تسبب بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أدى إلى وفاته.

بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية ميراث

بإلقاء القبض على المتهمين شقيقي المجني عليه "كمال"، 30 عامًا، "عطية"، 45 عامًا، مزارع، اعترفا بالتعدي عليه، وقيام شقيقه عطية بالتعدي عليه بفأس بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية ميراث فيما بينهم، تحرر محضر بالواقعة وأحيلا لنيابة مركز أبو حمص التى باشرت التحقيق.

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