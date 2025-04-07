الإثنين 07 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد صحفيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم بخان يونس (صور)

خيمة الصحفيين بعد
خيمة الصحفيين بعد قصفها، فيتو

قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الإثنين، إن صحفيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد قاسية لاحتراق صحفي أمام الكاميرات بعد القصف الإسرائيلي لخيمتهم.

من جهتها،  أفادت "قناة الأقصى" الفضائية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

 قصفت في وقت مبكر الإثنين المناطق الشرقية من حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.

وأضافت القناة أن ذلك تزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية وغارات للمسيرات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن غارات إسرائيلية استهدفت فجر الإثنين مدينة رفح ومخيم البريج وسط وجنوبي قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، وقد أسفر القصف عن سقوط إصابات.

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