تراجعات حادة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية، انهيارات تهز أسواق آسيا

شهدت معظم بورصات دول آسيا تراجعات حادة مع بداية التعاملات، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وسجل مؤشر «نيكاي» الياباني انخفاضًا بنسبة 5% عند افتتاح الأسواق، بينما هوى مؤشر أسهم البنوك اليابانية بنسبة 17%، في واحدة من أكبر خسائره اليومية.

وفي هونج كونج، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنحو 10%، كما انخفض مؤشر بورصة هونج كونج بنسبة 9% مع بداية التداولات.

وفي الصين، خسر مؤشر «CSI 300» نحو 5%، متأثرًا بتصاعد القلق حول تداعيات تجارية محتملة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق «العربية».

كما تراجعت بورصة كوريا الجنوبية (سول) بنسبة 4.5%، في حين شهدت بورصة تايوان انخفاضًا حادًا بلغ 9.8%. أما مؤشر السوق الأسترالية، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 6% عند الافتتاح.

وتأتي هذه التراجعات وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي الخطوات الحمائية الأمريكية إلى تقويض حركة التجارة الدولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا والعالم.



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