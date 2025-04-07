ميدو: الأهلي يفاوض 5 لاعبين من الزمالك بخلاف زيزو واللاعب مستمر معنا

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن النادي الأهلي يريد ضم عدد من لاعبي الأبيض بخلاف أحمد سيد زيزو.

تصريحات ميدو

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: “أقسم بالله العظيم لدينا شيكات مفتوحة لضم أي لاعب في الأهلي، الهدف الأساسي من إدارة الأهلي هو ضم لاعبين من الزمالك”.

وتابع: “النادي الأهلي يحاول كل المحاولات لضم زيزو وقعدوا مع والده وحاولوا ضمه لكن زيزو مستمر مع الزمالك”.

وأكمل: “مش زيزو بس اللي النادي الأهلي يحاول ضمه هناك 5 أو 6 لاعبين صغار الأهلي يحاول ضمهم”.

وأوضح: “الأهلي تواصل مع سانت إتيان لضم بن تايك لكننا انتصرنا وجدد معانا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.