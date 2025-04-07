بعد تراجع نتائج الهلال، حقيقة مفاوضات جيسوس مع المنتخب البرازيلي

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لقيادة راقصي السامبا خلفا لدوريفال جونيور.



حقيقة تعاقد البرازيلي مع جيسوس

وكانت العديد من التقارير الصحفية البرازيلية قد أكدت وجود مفاوضات متقدمة مع جيسوس من أجل تولي قيادة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال اجتمعت مع جيسوس مساء أمس الأحد، واستفسرت منه عما يتردد بشأن وجود مفاوضات بينه والمنتخب البرازيلي، فنفى ذلك.



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