مسئول يمني يعلن مقتل صالح السهيلي أحد أكبر القيادات الحوثية في صنعاء (فيديو)

صالح السهيلي، قال مسئول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الغارات الأمريكية التي استهدفت أحد المنازل في مديرية شعوب شمالي العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل أحد أكبر القيادات لدى جماعة الحوثي يدعى صالح السهيلي.

وبحسب مستشار وزير الإعلام اليمني، أحمد المسيبلي، فإن الغارة الأمريكية التي "استهدفت منزل قيادي في صنعاء، أسفرت عن مقتل وجرح 25 حوثيًا".

#عاجل #صنعاء_الان استهداف منزل قيادي حوثي



مقتل وجرح 25 حوثيا بغارة أميركية استهدفت منزل قيادي حوثي بمديرية #شعوب pic.twitter.com/HbhhT6y3rp April 6, 2025



وأفاد المسيبلي، في سلسلة منشورات أوردها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن "‎صالح السهيلي الذي قُتل منزله في ‎شعوب بصنعاء، أحد أكبر القيادات لدى الميليشيا في المنطقة، ومن أكبر من يحشد للحوثي".

وجاء استهداف منزل القيادي الحوثي، وفق المسيبلي، أثناء تواجد عدد من القيادات الحوثية في ضيافته بمنزله، فيما ذكرت مصادر يمنية بأنهم كانوا حينها يعقدون اجتماعًا بمنزل صالح السهيلي.

#صنعاء_الان



اي مدني يتعرض لاي شي في اليمن هو ضحية هذه العصابة الحوثية الايرانية التي حولت اليمن ميدانا لصالح حروب ايران التي لا ناقة ولا جمل فيها لليمنيين

والتي تضحي باليمنيين وتدمر اليمن وترفض حتى اليوم الامتثال لدعوات السلام لانها تاخذ اوامرها وتوجيهاتها من نظام خامنئي في… — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) April 6, 2025

وأشار المسيبلي إلى أن "السهيلي كان يقود عصابة عناصرها من الحوثيين، تقوم بتنفيذ جرائم قتل واختطاف ونهب وسلب".

إلى ذلك، أطلق المسؤول اليمني تحذيرًا، دعا من خلاله المواطنين في صنعاء عدم فتح أبواب منازلهم أمام الحوثيين، وعدم القبول بإخفائهم بين أروقة بيوتهم، ورفض أي محاولات لاستخدام منازلهم من قبلهم، لافتًا إلى أن كل حوثي مراقب ومتابع ومرصود.

وحثّ المسيبلي المواطنين في مناطق الحوثي للانتفاض ضدهم، ورفض استخدامهم من قبل الحوثيين كدروع بشرية.

#صنعاء_الان شهادة احد الحوثيين



هذا. احد الحوثيين المعروفين يترحم على القيادات الحوثيه الارهابية التي قتلت الليله في منزل #السهيلي في منطقة #شعوب



ويجي لك المطبلون للحوثي يدعون انهم مدنيون #الحوثي_عدو_اليمنيين#مراكز_صناعه_الارهاب #يمن_خالٍ_من_ألغام_الحوثي pic.twitter.com/TUOE3vkSy6 — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) April 6, 2025

وقال المسيبلي: "أي مدني يتعرض لأي شيء في اليمن، هو ضحية هذه الجماعة الحوثية الإيرانية، التي حولت اليمن ميدانًا لصالح حروب إيران".

وتشير المعلومات المتداولة عن صالح السهيلي، بأنه "من أبرز الشخصيات القبلية التي انضمت مبكرًا إلى صفوف الميليشيات الإرهابية الحوثية، خلال الحروب الأولى في صعدة".



ولعب السهيلي دورًا بارزًا في تجنيد مقاتلين لصالح الجماعة في منطقته شعوب، ويرتبط بعلاقات قوية مع القيادات الحوثية العليا".

ومما ذكر عن السهيلي، أنه "من الشخصيات التي استضافت في مراحل سابقة السفير الإيراني الصريع حسن ⁧‫إيرلو‬⁩، ما يشير إلى مدى قربه من مركز القرار داخل الجماعة الحوثية"، وفق قوله.

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