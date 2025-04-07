تعليق الدراسة وتأجيل امتحانات الميد ترم بجامعة القاهرة، اليوم

أعلنت جامعة القاهرة تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "ميدتيرم" اليوم الإثنين، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة.

تعطيل الدراسة بكليات جامعة القاهرة

وأعلنت كليات جامعة القاهرة عبر منشورات عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تعطيل الدراسة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل الجاري، مع استمرار المحاضرات أونلاين - لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس - وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل الامتحانات بكافة أشكالها اعتبارا من هذا اليوم إلى الإثنين الذي يليه الموافق 14 أبريل في ذات المواعيد، وتأجيل المناقشات العلمية بكافة أشكالها في هذا اليوم إلى موعد آخر، وينطبق ذلك على الحرم الرئيسي بالجيزة وكذلك فرع الشيخ زايد.

كما أكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه وفقا لما ورد من توجيهات من إدارة الجامعة، سيتم تعليق الدراسة وامتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، على أن يتم إجراء الامتحانات في يوم لاحق.

وأوضحت الكلية في منشور لها بالصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي أنه بالنسبة لامتحانات الميدتيرم لمقرر التفكير النقدي للفرقة الأولى (والذي كان من المقرر عقده يوم الإثنين الموافق 7 أبريل) سيتم عقده يوم (الأحد الموافق 14 أبريل).

وتشهد جامعة القاهرة اليوم الإثنين زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين البلدين والترابط الوثيق على كافة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية.

كما من المقرر أن يشارك الرئيس الفرنسي ماكرون في حضور فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.



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