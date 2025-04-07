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خارج الحدود

بعد عزل الرئيس، كوريا الجنوبية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس يون سك يول،
الرئيس يون سك يول، فيتو

قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، على أن يتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وقال مسئول لوكالة "يونهاب" للأنباء إن الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء.

وأضاف المسئول أنه "نظرا لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء".

ويجب إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوما بعدما عزلت المحكمة الدستورية يون من منصبه يوم الجمعة الماضي بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية.

وإذا تم تأكيد الجدول الزمني، فسيطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو، وستنطلق فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 مايو.

كما ينص القانون على أن أي موظف حكومي يعتزم الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل قبل موعد الانتخابات بـ30 يوما على الأقل، مما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي لتقديم استقالته.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الذي سيتم انتخابه، منصبه فور إعلان نتائج الانتخابات دون فريق انتقالي، وفق "يونهاب".

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الحكومة الكورية الجنوبية يون سيوك-يول مجلس الوزراء انتخابات رئاسية مبكرة

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