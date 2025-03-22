أخبار الفن اليوم، السقا يتحدث عن أصعب لحظات حياته، ومحمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لطالب ثانوي يعمل بقاعة أفراح، وزارة الثقافة تشارك في ساعة الأرض

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حديث الفنان أحمد السقا عن أصعب لحظات حياته.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف الفنان أحمد السقا، عن أصعب اللحظات التي مر بها في حياته، مشيرًا إلى أن وفاة والده كانت صدمة كبيرة له، حيث عانى من حالة إنكار واستغراب، قائلًا: "مكنتش مصدق، وكنت حاسس إنه مش هيحصل، أكتر موقف أثر فيا الفراق، حسيت إني ضعيف في فترات الفراق".

قرر الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، دعم طالب ثانوي يعمل عامل نظافة في إحدى قاعات الأفراح.

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل شباب امرأة ضبط حامد "محمود حافظ" وهو يسرق محل شفاعات، ويقوم بتطليق غالية زوجته.



شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إش إش استمرار حفل زفاف لبنى ومختار، حيث تعم أجواء الفرح والاحتفال، بينما تراقب إش إش الموقف من بعيد بعينين مليئتين بالحزن والحسرة، إذ لا تزال مشاعرها تجاه رجب عالقة في قلبها.

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، العديد من التطورات، وكان على رأسها إخبار "رباب" يسرا اللوزي "نيللي" أمينة خليل، بأنها شاهدت زوجها "طارق" أحمد السعدني و"نهال" ثراء جبيل والتي تعمل معه، في عشاء رومانسي بأحد المطاعم.

أكد الفنان أحمد السقا، أنه تعرض لموقف وحيد دفعه إلى مغادرة استوديو التصوير في أحد الأعمال الفنية، موضحًا أنه لم يتخذ هذا القرار من قبل، لكنه اضطر لذلك لمنع كارثة كانت على وشك الحدوث، متابعًا: "كان لازم أعمل كده قبل ما يحصل اشتباك بين الإنتاج والمواطنين، لو مخدتش القرار كان هيحصل مجزرة".

دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يتواجد في صالة الألعاب الرياضية مع ليل، حيث يعتذر لها عن اعترافه السابق بحبه، مؤكدًا لها أنه سيكون سندًا وداعمًا لها دائمًا، وأنه لن يكرراعترافه بمشاعره مرة أخرى.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث أنكر الدكتور “حازم” إرسال الورد الذي وصل لمنزل “عايشة” في الحلقة السابقة، كما تحدث معها بشكل سيئ بعد أن اتهمه صديقه بإعجابه بها.

قال الفنان أحمد السقا، إن لديه ثقة كبيرة في الفنانة منى زكي وإعادة تقديمها شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وأن أدائها هو الذي سيرد على الانتقادات، قائلًا: "أنا على تواصل دائم مع الفنانة منى زكي، بنتكلم بعض كل يومين تلاتة".

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة ومفاجئة في الأحداث.

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ23 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2» بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.



في إطار التزامها بدعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، شاركت وزارة الثقافة المصرية في المبادرة الدولية “ساعة الأرض”، حيث قامت بإطفاء الأضواء في عدد من المعالم الثقافية والتراثية مساء اليوم، السبت 22 مارس 2025، وذلك لمدة ساعة واحدة من 8:30 إلى 9:30 مساءً.





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