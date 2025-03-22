مسلسل إش إش الحلقة 23، مي عمر تقرر العودة للرقص.. وندى موسى تكتشف هوية والدتها

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل إش إش استمرار حفل زفاف لبنى ومختار، حيث تعم أجواء الفرح والاحتفال، بينما تراقب إش إش الموقف من بعيد بعينين مليئتين بالحزن والحسرة، إذ لا تزال مشاعرها تجاه رجب عالقة في قلبها.

وتتحدث إش إش إلى شقيقتها صفاء وتخبرها أنها لم تلق من رجب إلا كل الخير والحب والحنان، بينما تلمح صفاء بضرورة تجاوز الماضي والمضي قدمًا، وتقرر إش إش التركيز أكثر على عملها، فتلجأ إلى مكرم شخاليل وتخبره برغبتها في العمل في الكباريه الذي سبق أن حدثها عنه.

وبالفعل، تتفق مع صاحب الكباريه على راتب شهري مرتفع مقابل عملها لديه، أما صفاء، فتنشغل في تجهيز مستلزمات زواجها، حيث تبدأ في شراء ما تحتاجه لجهازها استعدادًا للمرحلة الجديدة في حياتها.

في مشهد آخر، تحدث مقابلة بين إش إش وفاتن، حيث تخبرها فاتن أنها تشعر بالمظلومين لأنها ظلمت في حياتها، وعرضت على إش إش مال ولكن إش إش ترفض، على الجانب الآخر، تبدأ لبنى في طرح أسئلة لنفسها حول والدتها، خاصة بعد أن أخبرها مختار أثناء حديثهما في المنزل أن حميدة ليست والدتها الحقيقية، ويدفعها هذا الشك إلى التوجه إلى السجل المدني، حيث تطلب استخراج قيد عائلي، لتكتشف أن فرج الجريتلي كان متزوجا من سيدتين وهما إخلاص وحميدة، مما يزيد من غموض هويتها.

تتواصل لبنى مع مكرم شخاليل وتسأله عن الاسم الكامل لإخلاص، وبمجرد أن يخبرها به، تتأكد أنها والدتها الحقيقية، وفي مشهد آخر، يجلس فرج مع رجب محاولًا التحدث معه، إلا أن رجب يكون غارقًا في عالمه الخاص وغير مكترث بما يُقال له.

وفي نهاية الحلقة، يتصل مكرم شخاليل بإش إش ليخبرها بأن لبنى سألته على اسم إخلاص كاملا، فتغرق إش إش في التفكير.

مسلسل إش إش الحلقة 22

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة 22 حول نقل إش إش إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل مجهولين، وفقدت جنينها جراء هذا الاعتداء.

مسلسل إش إش الحلقة 22، ماجد المصري يطلق مي عمر بعد اكتشافه الحقيقة

وفي المستشفى، حضر رجب إلى إش إش وطلب منها أن تخبره ما الذي حدث لها، عندها، قررت إش إش أن تكشف له الحقيقة كاملة، وأخبرته بكل التفاصيل قبل معرفتها بمختار وكذلك كواليس ارتباطها به وزواجها منه وما فعله بعد ذلك، كما كشفت له سر زواجها منه واعترفت أنها أضعف من أن تدخل في شجار معه هو وعائلته، كما طلبت منه أن يسمح لها بالهرب من هذه المعركة وطلبت أن يطلقها وهو ما حدث بالفعل.

ثم عادت إش إش إلى المنزل وتحدثت مع صفاء حول حزنها الشديد لما حدث لها، أما رجب فتوجه إلى مختار وواجهه بالحقيقة، وبعد اعترافات وعتاب تصالح الاثنان، وشعر مختار بسعادة غامرة بعدما سامحه رجب وأعاده إلى منزله وعمله.

ولاحقًا، ذهب فرج إلى رجب وتحدث معه، ودعاه رجب أن يصفي كل المشكلات بينهما، وقرر رجب أن تعود العلاقات من خلال الاحتفال بزواج مختار ولبنى وإقامة حفل زفاف كبير، أما إش إش، فقد التقت بالضابط معتصم، وأخبرته أنها تطلقت من رجب، كما أعربت عن رغبتها في التوقف عن كل شيء وأن تعيش حياتها في سلام، ويتم إقامة حفل زفاف كبير لمختار وإش إش، وظهرت إش إش وهي تراقب الحفل من بعيد.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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