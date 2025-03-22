محمد رمضان يمنح 100 ألف جنيه لطالب ثانوي يعمل في قاعة أفراح (فيديو)

قرر الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، دعم طالب ثانوي يعمل عامل نظافة في إحدى قاعات الأفراح.

قصة طالب ثانوي في طريق محمد رمضان

وسأل محمد رمضان، الشاب الصغير، عن وظيفته فأخبره أنه يعمل في قاعة الأفراح كعامل نظافة، ورغم دراسته إلا أنه قادر على الإنفاق على نفسه ودراسته ويحصل على 150 جنيها يوميا.

محمد رمضان يوجه رسالة لطالب ثانوية عامة يعمل عامل نظافة

وأعرب محمد رمضان عن إعجابه الشديد، بالجهد الذي يبذله الشاب لكسب المال بالحلال والإنفاق على نفسه من باب مساعدة والده.

جائزة محمد رمضان لطالب ثانوية عامة

وأهدى محمد رمضان، جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لطالب الثانوية الذي يعمل في قاعة أفراح نظرًا لجهده وتعبه وإقدامه على العمل وكسب الرزق بالحلال.

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