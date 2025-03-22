السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

كانت هتحصل مجزرة، أحمد السقا يكشف كواليس انسحابه من التصوير

الفنان أحمد السقا،
الفنان أحمد السقا، فيتو

أكد الفنان أحمد السقا، أنه تعرض لموقف وحيد دفعه إلى مغادرة استوديو التصوير في أحد الأعمال الفنية، موضحًا أنه لم يتخذ هذا القرار من قبل، لكنه اضطر لذلك لمنع كارثة كانت على وشك الحدوث، متابعًا: "كان لازم أعمل كده قبل ما يحصل اشتباك بين الإنتاج والمواطنين، لو مخدتش القرار كان هيحصل مجزرة".

 

واقعة انسحاب أحمد السقا من تصوير أحد الأعمال الفنية 

وأشار أحمد السقا، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أن الواقعة حدثت أثناء التصوير في إحدى المناطق النائية بمصر، حيث لم يكن أهالي المنطقة على دراية بأساليب التصوير والمعدات، مما أدى إلى توتر بينهم وبين فريق العمل، وكاد الموقف يتصاعد إلى اشتباك خطير بين الإنتاج والإخراج وأهالي المنطقة.

 

الحفاظ على سلامة فريق عمل التصوير 

وتابع: "أدركت أن الوضع ينذر بكارثة، وكان لابد من اتخاذ قرار سريع، وكله كان متردد ياخد القرار، ولو ما اخدتش القرار كانت هتحصل مجزرة"، ليحسم الموقف ويطلب من الفريق إيقاف التصوير فورًا ومغادرة الموقع، موضحًا أنه لم يسبق له أن انسحب من أي تصوير بسبب عدم التزام الزملاء أو لأي سبب آخر، مشددًا على أن هذه كانت المرة الوحيدة التي اضطر فيها للمغادرة حفاظًا على سلامة الجميع.

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أحمد السقا الفنان أحمد السقا أسما إبراهيم برنامج حبر سري القاهرة والناس

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