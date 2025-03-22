السقا يدافع عن منى زكي بعد تعرضها للانتقادات بسبب أم كلثوم: "شغلها اللي هيرد"

قال الفنان أحمد السقا، إن لديه ثقة كبيرة في الفنانة منى زكي وإعادة تقديمها شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وأن أدائها هو الذي سيرد على الانتقادات، قائلًا: "أنا على تواصل دائم مع الفنانة منى زكي، بنتكلم بعض كل يومين تلاتة".

السقا: منى زكي خايفة من تقديم شخصية أم كلثوم

وأكد أحمد السقا، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، حرص منى زكي على تقديم العمل بإتقان، مشيرًا إلى أنها كانت تشعر بالخوف قبيل تقديم شخصية "أم كلثوم".

قدرة منى زكي على خوض التحديات

ونوه “السقا” بأن منى زكي من النوع الذي يخاف من المسؤولية، لكنه دائمًا ما تنجح في التحديات، قائلًا: "منى بتخاف.. بس الخوف سلم للنجاح، وإن شاء الله هتعمل حاجة مشرفة وهترفع راسنا".

وأوضح أحمد السقا، أن الانتقادات بدأت قبل حتى خروج العمل إلى النور، لكنه شدد على أن الأداء القوي والإبداع هو الذي يحسم الجدل، مضيفًا: "شغلها اللي هيرد.. إن شاء الله تعمل حاجة كويسة، تعرضت لانتقادات، المغامرة جزء أساسي من الفن، مستشهدًا بالمقولة: "يجب أن تخاطر لتكون فنانًا حقيقيًا".

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