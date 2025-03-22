السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، ذكريات الحب تهاجم حسن وهند

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ظلم المصطبة تطورات مثيرة ومفاجئة في الأحداث.

بدأت علاقة “هند” ريهام عبد الغفور بحبيبها القديم حسن “إياد نصار” تأخذ منحى آخر، حيث بدأ الثنائي في الحنين لذكريات الماضي.

ويبدو أن عاطفة هند تجاه حسن والتي تعيش معه في منزل واحد رغم أنها ليست زوجته، بدأت تتجدد بينهما، لكن هذا الحب يهدد وجوده زوجها فتحي عبد الوهاب “حمادة” الذي لا يزال على قيد الحياة، وكان الثنائي يعتقدان أنه قد مات.

 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

 

 

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