الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

تونس ونيجيريا، فيتو
تونس ونيجيريا، فيتو
18 حجم الخط

يعرض لكم موقع فيتو ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

 

ترتيب المجموعة الثالثة 


وتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، مستفيدًا من تحقيقه انتصارين متتاليين، إلى جانب أفضلية فارق الأهداف (+2)، حيث حسم التأهل للدور التالي.


وجاء منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مع فارق أهداف (+1)، ليبقي على حظوظه قائمة قبل الجولة الختامية، في انتظار حسم مصيره بنفسه.


في المقابل، يحتل منتخبا تنزانيا وأوغندا المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مع تفوق تنزانيا بفارق الأهداف (-1) مقابل (-2) لأوغندا، لتتعقد حساباتهما وتصبح الجولة الأخيرة حاسمة.


ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثالثة منافسة قوية ومفتوحة، في ظل تقارب النقاط وصراع التأهل، خاصة على البطاقة الثانية خلف نيجيريا، ما يعد جماهير البطولة بإثارة كبيرة في ختام دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أس أمم أفريقيا الأمم الأفريقية 2025 الامم الافريقية المجموعة الثالثة ترتيب المجموعة الثالثة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب كأس أمم أفريقيا كاملة كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور الـ16 بأمم إفريقيا

عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

إصابة محمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم في فيصل

الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية

اختفاء ترامب ورحيل وزراء مدبولي وصدمة للزمالك، خبيرة التاروت بسنت يوسف تكشف توقعاتها لعام 2026

عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل وضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads