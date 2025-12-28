ترتيب المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا بعد خسارة تونس أمام نيجيريا

18 حجم الخط

يعرض لكم موقع فيتو ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب بعد الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الثالثة



وتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، مستفيدًا من تحقيقه انتصارين متتاليين، إلى جانب أفضلية فارق الأهداف (+2)، حيث حسم التأهل للدور التالي.



وجاء منتخب تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مع فارق أهداف (+1)، ليبقي على حظوظه قائمة قبل الجولة الختامية، في انتظار حسم مصيره بنفسه.



في المقابل، يحتل منتخبا تنزانيا وأوغندا المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مع تفوق تنزانيا بفارق الأهداف (-1) مقابل (-2) لأوغندا، لتتعقد حساباتهما وتصبح الجولة الأخيرة حاسمة.



ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثالثة منافسة قوية ومفتوحة، في ظل تقارب النقاط وصراع التأهل، خاصة على البطاقة الثانية خلف نيجيريا، ما يعد جماهير البطولة بإثارة كبيرة في ختام دور المجموعات.

