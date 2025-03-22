مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 22، موقف محرج لـ ياسمين عبد العزيز بسبب أنوشكا

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يتواجد في صالة الألعاب الرياضية مع ليل، حيث يعتذر لها عن اعترافه السابق بحبه، مؤكدًا لها أنه سيكون سندًا وداعمًا لها دائمًا، وأنه لن يكرراعترافه بمشاعره مرة أخرى.

وفي تطور آخر، تتخذ كاريمان قرارًا بالانتقال إلى منزل شقيقتها للعيش معها، وتكتشف فرح الأمر وتشعر بالغيرة.

ومع اقتراب موعد حفل زفاف إنجي وحازم، يحاول فارس وفرح إقناع ليل بضرورة حضور الحفل من أجل حازم، وبعد تردد، توافق ليل على الذهاب، وبالفعل، تظهر ليل بكامل أناقتها وتقرر الجلوس مع فرح وفارس على الطاولة الخاصة بفارس.

وخلال اللحظات العائلية الخاصة بالتصوير، ينادي فارس وحازم على ليل لتشاركهم الصورة العائلية، لكنها تتردد ومع إلحاحهم تتجه نحو المسرح ولكنها تتوقف بسبب إشارات من إجلال، التي تخبرها بألا تصعد إلى المسرح.

وتشعر ليل بالإحراج والحزن، إلا أن فارس يتدخل سريعًا، يقترب منها ويلتقط معها صورة سيلفي، رافضًا إنزال هاتفه حتى تبتسم، مما ينجح في تحسين حالتها المزاجية.

وبعد ذلك، تفكر في مغادرة الحفل، لكن فارس يمنعها بلطف ويقنعها بالبقاء، فتعود للجلوس على الطاولة مرة أخرى.

وفي هذه الأثناء، يشعر يوسف بالغضب الشديد من وجود ليل، كما تشاركه والدته ووالده في الامتعاض من الموقف، ما يدفع الأخير إلى اتخاذ قرار مفاجئ بمغادرة الحفل.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ خالد في الاقتراب من إجلال، محاولًا إقناعها بأنها جذابة، كما يحاول إقناعها بأن تبقى على تواصل معه ليكون بمثابة حلقة الوصل بينها وبين الشركة، مما يسهل عليها متابعة العمل.

وأثناء الحفل، تضع شهد شيئًا مشبوهًا إلى مشروب إنجي، وبعد انتهاء الحفل، وأثناء تواجد إنجي إلى غرفتها برفقة حازم، تسقط فجأة على الأرض فاقدة للوعي.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21

دارت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل التي تقرر أن تحكي أمام جدها ما فعلته أسرة طليقها يوسف بتخفيض نفقات ابنتها.

وعند سماعه التفاصيل، يشعر الجد بصدمة شديدة، خاصة بعدما كان يظن أن ما وعده به عبد العزيز سيتحقق وأنه سيرعى حفيدته وسيتقي الله فيها.

وفي هذه الحلقة، تزور كاريمان فارس في مكتبه، وتخبره أنها تنوي الانتقال إلى منزل رقية شقيقتها الذي يكون بجوار منزل فارس، وتأخذ رأيه في هذا القرار ويشجعها فارس على ذلك، مما يثير بعض الغيرة لدى فرح.

وتخرج ليل في ليلة ممطرة وتجلس في مكان وحدها، فيرى فارس سيارتها وينزل لها ويتحدثان سويا عن مشاعرهما التي شعرا بها في الملاهي، فتخرج ليل وهي غاضبة ثم يعترف فارس (كريم فهمي) بحبه لها تحت المطر، لكنها تتردد في الرد عليه، وتتركه وترحل، في اليوم التالي، تواصلا معا مرة أخرى، وتمنى ألا تكون تشعر بالغضب تجاهه.

وتقوم نعمة بوضع كاميرا خفية لمراقبة منزل ليل بضغط من شهد، وخلال الحلقة يتم تحديد موعد زواج حازم وإنجي التي تحظى بإعجاب جوجو بعدما تنازلت عن أحلامها لارضائها.

وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معا في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية، وحاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون مخاطرة لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة.

ويترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

وتختتم الحلقة أحداثها بليل وهي في “الجيم” ويتعامل معها المدرب عن قرب ويضحكان سويا في اللحظة التي يدخل فارس وتبدو على ملامحه علامات الغضب.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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