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ثقافة وفنون

أحمد السقا عن انتقاد ألفاظ وملابس "العتاولة 2": دي وجهة نظر المخرج وأنا لا أتدخل فيها (فيديو)

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

مسلسل العتاولة 2، خرج الفنان أحمد السقا عن صمته، بعد الانتقادات التي وجهها البعض لألفاظ وملابس الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"وقال: "أنا لا أتدخل في رؤية المخرج والمؤلف، ودي وجهة نظر تحترم، لكن قبل ما نعلق على المسلسل ده تعالي نتفرج على كل الأعمال الدرامية الموجودة، حدث ولا حرج، وأنا لا أتهم أي أحد ولا أبرئ نفسي أو زمايلي أو عملي".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: “أنا أتقبل النقد البناء، لكني أرفض الإهانة. النقد لازم يكون من ناس دارسين وعندهم خبرة في الدراما والسينما، مش مجرد آراء عشوائية”.

وأوضح أن جميع المشاركين في مسلسل "العتاولة 2" اجتهدوا في أداء أدوارهم، رافضًا وصف الجزء الثاني من العمل بأنه أقل إتقانًا من الجزء الأول.

وتابع: "ممكن يكون عندنا حاجات المخرج أحمد خالد موسى أدركها في الحلقات الأولى، وعدلها في المونتاج والكتابة، والحمد لله بنسب العرض المسلسل عاجب ناس كتير".

 مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

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مسلسل العتاولة2 أحمد السقا رؤية المخرج والمؤلف الإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري قناة القاهرة والناس المخرج أحمد خالد موسي

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