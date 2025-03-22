الموت قريب من الكل، أحمد السقا يكشف أصعب اللحظات التي مر بها

كشف الفنان أحمد السقا، عن أصعب اللحظات التي مر بها في حياته، مشيرًا إلى أن وفاة والده كانت صدمة كبيرة له، حيث عانى من حالة إنكار واستغراب، قائلًا: "مكنتش مصدق، وكنت حاسس إنه مش هيحصل، أكتر موقف أثر فيا الفراق، حسيت إني ضعيف في فترات الفراق".

مواقف الصعب في حياة أحمد السقا

وأضاف أحمد السقا، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه خلال سنوات حياته مر بالكثير من مواقف الضعف، مضيفًا: "أنا كان زمان صعب جدًا أعيط، كل واحد فينا بيبقى فاكر الموت بعيد عنه".

أحمد السقا: كنت أظن الموت شيئا بعيدا

وأكد على الإحساس الإنساني بالضعف عند فقدان الأحباب، وكان دائمًا يظن أن الموت شيء بعيد عنه، لكنه أدرك لاحقًا أنه أقرب مما نتخيل، قائلًا: "لازم نعرف أن الموت بينا وبينه مليمتر".

وأوضح أحمد السقا، أنه ليس هناك إنسان قوي تمامًا أو ضعيف تمامًا، مضيفًا: "أنا بني آدم مش جماد لحم ودم.. عندي مواقف ضعف زي أي حد، هناك فارق كبير بين فترات الضعف والخوف"، مؤكدًا أن رحيل الأحباب من أكثر المواقف التي تكسر الإنسان وتجعله يشعر بالهشاشة.

أحمد السقا: مش مصدق لحظة رحيل وفاة أبويا

وتابع: "أنا مكنتش مصدق لحظة رحيل ووفاة والدي.. كان عندي حالة عدم استيعاب، أي حد فينا بيكون فاكر أن الموت بعيد عنه، لكنه قريب جدًا منه".

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