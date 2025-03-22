السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل عايشة الدور الحلقة 8، دنيا سمير غانم تقع في ورطة بسبب ابنة أختها

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث أنكر الدكتور “حازم” إرسال الورد الذي وصل لمنزل “عايشة” في الحلقة السابقة، كما تحدث معها بشكل سيئ بعد أن اتهمه صديقه بإعجابه بها.

واكتشفت “عايشة” أن الشخص الذي أرسل لها الورد هو أحد زملاء فاطيما بالجامعة “نديم”، ولكنها ترفض مشاعره تجاهها وتخبره أنه مثل “ابنها”، ولكنه يطلب منها التفكير في الأمر، وتقع “عايشة” في حادث مع “نديم”، بعد أن تذهب في جولة معه على الدراجة النارية، ما يتسبب في غيرة الدكتور حازم.

وتتصل "فاطيمة" ابنة أخت "عايشة" من الخارج لتخبرها انها بالفعل أرسلت ايميل للجامعة تخبرهم انها قامت بكسر ذراعها لتأجيل الترم، لتفزع "عايشة" وتذهب للجامعة في المساء لمسح الايميل من على  النظام حتي لا يفضح أمرها ويعرف الجميع أنها تنتحل شخصية أحد الطالبات.

الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الطريفة، حيث ترسل "عايشة" دنيا سمير غانم، أبناءها لمنزل جدهم وتستقبل زميلتها “سالي” للمبيت بمنزلها، ولكنها تتجسس على خصوصياتها وتقوم بتصوير مذكراتها بعد أن تراها تخفي “فايب” اسفل وسادتها.

وتتابع الأحداث لتعرف “عايشة” أن “سالي" ما زالت تحب صديقها السابق “مروان”، وأنها تشعر بالندم على تركه في أكثر وقت احتاجها به، كما أنها تعامل كشبح في منزلها من قبل والدتها المشغولة دائما.

وعندما تخبر “سالي” “عايشة” عن الفايب الذي وجدته في غرفتها، يتضح أن هذه غرفة “كارما” ابنة "عايشة"، لتكتشف أنها تدخن دون علم والدتها.

ويذهب الدكتور “حازم” نور محمود، لمحل الهدايا الخاص بـ"عايشة" لشراء هدية لابنه في عيد ميلاده، لتساعده عايشة فى اختيار الهدية الأفضل له والذي يزيد من إعجابه بها. 

وتكتشف “داليا” فدوي عابد، ان “الفايب” ليس ملك ل"كارم" وإنما هدية لها من زميلها فالمدرسة وأنها لم تدخن به من قبل، فتتحدث مع “عايشة” وتخبرها داليا أنها لا يجب عليها الصريخ والتعامل مع ابنتها بالصوت العالي، بل استخدام طرق التربية الحديثة لتستطيع التفاهم والتواصل مع أطفالها، والذي ترفضه عايشة.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل عايشة الدور بتلقي “عايشة” باقة من الورد، والتي تخمن أنها من “حازم” بعد مساعدتها له في اختيار هدية ابنه.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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