بسبب لعبة الريست، محمد رمضان يوزع 200 ألف جنيه على عمال العاصمة الإدارية (فيديو)

رسم الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة “dmc”، البسمة والفرحة على وجوه عدد من العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

جائزة محمد رمضان في العاصمة الإدارية

وتوجه محمد رمضان الي العاصمة الإدارية لاختيار عامل من عمال العاصمة الإدارية الجديدة للفوز بجائزة ثمينة من مدفع رمضان، قيمتها 100 ألف جنيه.

فكرة خارج الصندوق من محمد رمضان

وقال محمد رمضان:"هنعمل لعبة الريست واللي هيخسر يكسب 100 ألف جنيه لإن الكسبان صحته كويسة ويقدر يكسب بإيده ودراعه إنما الخسران محتاج يتغذى".

وقرر محمد رمضان في نهاية لعية "الريست" التي يلعبها شخصان بالأذرع ويضع كل منهما مرفقه على سطح ويحاول شد يد خصمه للسطح، أو ما تسمى مصارعة الذراع، توزيع 200 ألف جنيه على 4 أفراد من فاز في اللعبة ومن خسر أمام منافسه.



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