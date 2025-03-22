السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل لام شمسية الحلقة 7، نيللي تطلب الطلاق من طارق بعد معرفة علاقته بنهال

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 7، شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، العديد من التطورات، وكان على رأسها إخبار "رباب" يسرا اللوزي "نيللي" أمينة خليل، بأنها شاهدت زوجها "طارق" أحمد السعدني و"نهال" ثراء جبيل والتي تعمل معه، في عشاء رومانسي بأحد المطاعم. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 7

وتواجه نيللي زوجها طارق بما قالته رباب، ليعترف لها بأنه على علاقة بالفعل بنهال، ويعتذر لها عن ذلك ويحاول إقناعها أن ذلك حدث مؤخرا فقط بعد خروجه من السجن والحالة النفسية السيئة التي مر بها. 

ويطلب طارق من صديقه وسام والذي يعمل في المدرسة مع نيللي أن يحاول تخفيف حدة الخلاف بينهما، لكن عندما يتحدث وسام مع نيللي تكتشف أن علاقته مع نهال كانت قبل دخوله السجن بكثير، لتنهار وتذهب للمنزل منتظرة طارق.

وفور وصول طارق تطلب منه نيللي الطلاق وتحدثه بنبرة قاسية وبكلمات قوية، غير أن يوسف يسمعهما وهما يتحدثان لتحاول نيللي بعدها افهامه أن الخلاف مع طارق ليس بسببه. 

وفي آخر مشاهد الحلقة، تشاهد نيللي يوسف وهو يقوم بأمر ما مع على ما يبدو أخوه الأصغر "ياسين"، لتدخل عليهما وتسألهما وهي منهارة بماذا يفعلان وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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مسلسل لام شمسية الحلقة 7 مسلسل لام شمسيه لام شمسيه أمينة خليل أحمد السعدني

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