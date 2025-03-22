أخبار مصر: ساويرس يتوقع رقما خياليا لسعر الذهب، مفاجأة خالد يوسف عن أعمال محمد سامي، الجيش السوداني يحكم سيطرته على الخرطوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، معتبرًا أن المعدن النفيس سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

نشر المخرج خالد يوسف رسالة طويلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدافع خلالها عن زميله محمد سامي، التي أعلن خلالها عودة سامي بنوع جديد من الأعمال.

الجيش السوداني يسيطر على مقر البنك المركزي ومواقع أخرى غربي الخرطوم (فيديو)

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، أن الجيش أحكم سيطرته على مقر بنك السودان المركزي بالمقرن وشركة زين ومصرف الساحل والصحراء وبرج التعاونية وقضت على المئات من عناصر مليشيا الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال بعض الجيوب بوسط الخرطوم.

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويتكوف: لن نسمح بحكم حماس وسلاحها في غزة وما يفعله نتنياهو هو السبيل الوحيد لذلك

أكد المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن حركة حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع و"هذا أمر غير مقبول" وفق تعبيره.

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، وفاة والده مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

أحمد السقا عن انتقاد ألفاظ وملابس "العتاولة 2": دي وجهة نظر المخرج وأنا لا أتدخل فيها (فيديو)

مسلسل العتاولة 2، خرج الفنان أحمد السقا عن صمته، بعد الانتقادات التي وجهها البعض لألفاظ وملابس الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"وقال: "أنا لا أتدخل في رؤية المخرج والمؤلف، ودي وجهة نظر تحترم، لكن قبل ما نعلق على المسلسل ده تعالي نتفرج على كل الأعمال الدرامية الموجودة، حدث ولا حرج، وأنا لا أتهم أي أحد ولا أبرئ نفسي أو زمايلي أو عملي".

ساويرس يكشف عن حلمه خلال الفترة القادمة وشروطه للمشاركة في إعمار غزة

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عدم تردده فى الذهاب إلى غزة ويناء مساكن لائقة لشعبها، إذا كان الهدف هو مساعدة سكان القطاع.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أوروبا وإفريقا بتصفيات المونديال

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 22 مارس 2025 مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والإفريقية.

خالد يوسف يدافع عن محمد سامي ضد هجمات السوشيال ميديا وينتقد تشكيل "لجنة الدراما"

دافع المخرج خالد يوسف عن زميله المعتزل محمد سامي بعد الهجوم العنيف الذي تلقاه الأخير منذ صباح الأمس، بعد إعلان خبر اعتزاله الدراما التلفزيونية والسفر إلى الخارج لاستكمال دراسته.

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق متهم بواقعة فيديو سيارة نقل تتساقط منها أحجار جيرية، أثناء سيرها على طريق سكة الوايلي بحدائق القبة، وكانت ستتسبب في موت عدد من الفتيات.

لحظة استهداف إسرائيل ما تبقى من قدرات عسكرية بقاعدتي تدمر وT4 السوريتين (فيديو)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مهاجمة قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين.

بهدف ألمادا العالمي، الأرجنتين تفوز على أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

الأرجنتين وأوروجواي، فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الأوروجواي بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام على ملعب "سينتناريو" ضمن منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

صرحت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بدفن جثمان مفتش الصحة بعد مقتله على يد موظف بـ9 طعنات بآلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط، وذلك بعد ندب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

بيطارد حسام حسن، رقم مميز لمحمد صلاح بعد الفوز على إثيوبيا بتصفيات المونديال

حقق منتخب مصر فوزًا هامًّا أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتكوف: الشرع تغير عما كان عليه وسوريا ولبنان قد يوافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالًا حقيقيًّا.

لعلكم أقرب مني إلى الله، شاب يضع لافتة "ادعوا لي أتزوجها" على باب مسجد ويطلب من المصلين الدعاء له

فوجئت إدارة المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بلافتة صغيرة وضعها أحد الشباب على باب المسجد عليها عبارة "ادعوا لي أتزوجها.. لعلكم أقرب مني إلى الله"، في خطوة غير تقليدية لكنهـا تعكس رغبة حقيقية في الحصول على دعوات المصلين بالتوفيق في خطوة الزواج المرتقبة.

موعد ومكان جنازة والد هشام حنفي لاعب الأهلي السابق

توفي والد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

توفي الملاكم الأمريكي الأسطوري جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاما.

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