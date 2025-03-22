رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن تصل أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في المستقبل القريب، معتبرًا أن المعدن النفيس سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف في حوار لبرنامج بزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية، أن تكلفة إنتاج الأونصة لا تتجاوز 30 دولارًا، مما يجعل الاستثمار في الذهب من أكثر الاستثمارات أمانًا وربحية على المدى الطويل.

وأوضح “ساويرس” أن التوترات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، دفعت العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم والسندات واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

مستقبل الذكاء الاصطناعي والطاقة

وبشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، أكد “ساويرس” أن الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات والطاقة هي أهم القطاعات الاستثمارية في الوقت الحالي.

وقال: "أنصح المستثمرين بالتركيز على شركات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، حيث إنها تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي".

كما أشار إلى أهمية الاستثمار في الطاقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء ومراكز البيانات.

وأضاف: "لقد استثمرت في بناء أول مركز بيانات في إيطاليا، وأؤمن بأن هذه القطاعات ستشهد نموًا هائلًا في السنوات القادمة".

نصائح ساويرس للشباب العربي

وجه ساويرس رسالة ملهمة للشباب العربي، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق بالذكاء فقط، بل بالعمل الجاد والثقة والإيمان.

وقال: "أنصح الشباب العرب بالعمل الجاد والثقة والإيمان، وعدم الاستسلام للفشل"، مشددًا على أهمية المثابرة في تحقيق الأهداف.

وأضاف أن النجاح يتطلب رؤية واضحة وإصرارًا على التغلب على التحديات، قائلًا: "النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة جهود متواصلة وإيمان راسخ بالقدرة على تحقيق الأحلام".

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