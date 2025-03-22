السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

ويتكوف: الشرع تغير عما كان عليه وسوريا ولبنان قد يوافقان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

المبعوث الخاص للرئيس
المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، فيتو

اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، أن الرئيس السوري أحمد الشرع تغير عما كان عليه في السابق، وأن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا مع إسرائيل أصبح احتمالًا حقيقيًّا.


وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون: "أعتقد أنه بإمكان لبنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حرفيًّا من خلال إبرام معاهدة سلام بين البلدين. هذا ممكن حقًّا. وينطبق الأمر نفسه على سوريا".

وأعرب ويتكوف عن اعتقاده بأن الشرع تغير عما كان عليه في السابق. 

وأضاف: "الناس يتغيرون. أنت شخص مختلف تماما في الخامسة والخمسين عما كنت عليه في الخامسة والثلاثين. أنا شخصيًّا أدرك أنني اليوم، في الثامنة والستين من عمري، لست الشخص نفسه الذي كنت عليه قبل ثلاثين عاما. ربما أصبح الجولاني [أحمد الشرع، كان يلقب بأبو محمد الجولاني] في سوريا شخصًا مختلفًا. لقد طردوا إيران من هناك".

وأشار ويتكوف إلى أن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل، ثم بين سوريا وإسرائيل، يمكن أن يكون جزءا من عملية أوسع نطاقًا لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع المبعوث الأمريكي القول: "تخيلوا لو طبّع لبنان علاقاته مع إسرائيل، وطبعت سوريا علاقاتها، ووقعت السعودية اتفاقية تطبيع مع إسرائيل بعد تحقيق السلام في غزة. هذا شرط أساسي للتطبيع مع السعودية".

وشدد ويتكوف على أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء تحالف بين دول الخليج، التي ستعمل معا لضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

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المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف الرئيس السوري أحمد الشرع تطبيع العلاقات لبنان وسوريا لصحفي تاكر كارلسون الجولاني تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل

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