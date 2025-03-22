ساويرس يكشف عن حلمه خلال الفترة القادمة وشروطه للمشاركة في إعمار غزة

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عدم تردده فى الذهاب إلى غزة ويناء مساكن لائقة لشعبها، إذا كان الهدف هو مساعدة سكان القطاع.

ساويرس يتحدث عن حلمه خلال الفترة القادمة

وعبر المهندس نجيب ساويرس، خلال حواره لبرنامج " بزنس مع لبنى" المذاع على فضائية "سكاي نيوز عربية" عن طموحه في أن يكون له دور فعال في تحقيق السلام، والعمل الخيري خلال الفترة المتبقية من حياته.

غزة، فيتو

وأكد نجيب ساويرس، على التزامه الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، ورفضه المشاركة في أي مشاريع تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

ساويرس يؤكد استعداده للمشاركة فى إعمار غزة

وتابع ساويرس: إنه لن يتردد في الذهاب إلى غزة إذا كان الهدف هو مساعدة الناس، وبناء مساكن لائقة لهم، أو خلق فرص عمل لسكان القطاع هناك.

وشدد المهندس نجيب ساويرس: "إذا كان ذهابى إلى غزة للعمل والمساعدة في بناء مساكن كريمة وخلق فرص عمل لسكان القطاع، فلن أتردد.

وأضاف ساويرس: "لو كان الهدف بناء كازينو أو فندق لأشخاص يستولون على أرض فلسطين، فلن أشارك فى هذا الأمر".

وقال ساويرس، أنه مستعد للمساهمة في إعمار غزة إذا كان الهدف هو بناء الأرض لشعبها، لكننا لسنا مستعدين للمشاركة في مشاريع بالقطاع تهدف إلى الاستيلاء على أراضي شعبها".

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