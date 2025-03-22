هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

نشر المخرج خالد يوسف رسالة طويلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدافع خلالها عن زميله محمد سامي، التي أعلن خلالها عودة سامي بنوع جديد من الأعمال.

وأضاف المخرج خالد يوسف: "لا أخفيكم سرًّا إن قلت لكم إن محمد سامي نفسه لم تكن الأعمال التي يقدمها يرغب في طرحها، وبحكم معرفتي به كانت تستهويه نوعية أخرى من الأعمال، امتنع عن تقيمها خشيته من عدم النجاح".

وأشار إلى أن محمد سامي انساق إلى هذه النوعية من الأعمال التي يقدمها تحت إلحاح شركات الإنتاج وبإصرار النجوم وبانتظار نشوي التصفيق الحار لأعلى نسب المشاهدة.

وأوضح خالد يوسف أنه أجرى حديثًا مطولًا مع “سامي" أمس عقب إعلان اعتزاله الدراما التليفزيونية، ليؤكد عدم اعتزال المخرج محمد سامي، مضيفًا أنه سيقوم بتقديم نوعية أخرى من الأعمال التي تستهويه أكثر وتسعده أكثر، متابعًا: “ستسعدنا جميعًا ولن يمكن الشامتون أو الكارهون منه”.

وأضاف يوسف: “كل الأماني والتمنيات له في تجاربه الجديدة التي أعتقد أنها ستعبر عنه أكثر من كل ما قدمه”، مؤكدًا أنه راهنه أن الأعمال القادمة ستكون من الأعمال التي تبقى في الذاكرة وتؤثر في الوجدان لأنه مخرج موهوب قد بدد طاقته في أعمال لا تعبر صدقًا عن الفن الذي يحبه ويجيد صنعه.

وأنهى خالد يوسف منشوره بتشويق الجمهور لأعمال محمد سامي القادمة، فقال: “انتظروا محمد سامي مخرجًا كبيرًا لأعمال مهمة بعد فترة يرتب فيها أوراقه ويعد جيدًا لمرحلته القادمة.”

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