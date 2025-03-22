لعلكم أقرب مني إلى الله، شاب يضع لافتة "ادعوا لي أتزوجها" على باب مسجد ويطلب من المصلين الدعاء له

فوجئت إدارة المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بلافتة صغيرة وضعها أحد الشباب على باب المسجد عليها عبارة "ادعوا لي أتزوجها.. لعلكم أقرب مني إلى الله"، في خطوة غير تقليدية لكنهـا تعكس رغبة حقيقية في الحصول على دعوات المصلين بالتوفيق في خطوة الزواج المرتقبة.

ادعوا لي أتزوجها.. شاب يطلب الدعاء للزواج ببني سويف

وكان رواد المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، يستعدون لبدء صلاة التهجد في الليلة الثانية من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، وفوجئوا باللافتة التي قد وضعها أحد الشباب ـ دون الكشف عن هويته ـ في اللحظة التي يتجمع فيها المصلون لأداء الصلاة والدعاء، وقد لاقت هذه الحيلة البسيطة تفاعلًا كبيرًا من المصلين الذين أبدوا تعاطفهم مع الشاب، وتبادلوا الدعوات له بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

شاب يطلب الدعاء للزواج عبر لافتة على باب مسجد ببني سويف، فيتو

شاب يطلب الدعاء للزواج عبر لافتة على باب مسجد ببني سويف

وأعرب محمود جابر، أحد المصلين، عن إعجابه بهذه الطريقة البسيطة في طلب الدعاء، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقافة المجتمع المصري في دعم بعضهم في مناسبات الحياة الهامة، خاصة في وقت مثل وقت صلاة التهجد، الذي يحرص فيه الناس على الدعاء في أوقات البركة، لافتًا إلى أن الشاب ربما شعر أن دعاء المصلين في هذا الوقت سيكون له أثر إيجابي في تحقيق هدفه.

المسجد الكبير ببني سويف، فيتو

وقال سمير جاد الله، أحد أهالي بني سويف، إن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ببني سويف، حيث يشهد المجتمع أحيانًا مواقف مماثلة يعبر فيها الأفراد عن رغباتهم الشخصية بطريقة مبتكرة، سواء في الزواج أو في طلب المساعدة في شؤون الحياة اليومية.

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