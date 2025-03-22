الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، وفاة والده مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفاة والد هشام حنفي

وكتب هشام حنفي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "والدي في ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"

ونعى خالد الغندور نجم الزمالك السابق والد الكابتن هشام حنفي نجم الأهلي السابق.

وفاة والد الكابتن هشام حنفي

وقال الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة والد الكابتن هشام حنفي.



وتابع الغندور في منشوره: أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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