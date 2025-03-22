السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

هشام حنفي، فيتو
هشام حنفي، فيتو

أعلن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، وفاة والده مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

وفاة والد هشام حنفي 

وكتب هشام حنفي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "والدي في ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"

ونعى خالد الغندور نجم الزمالك السابق والد الكابتن هشام حنفي نجم الأهلي السابق.

 

وفاة والد الكابتن هشام حنفي

وقال الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة والد الكابتن هشام حنفي.


وتابع الغندور في منشوره: أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام حنفي الأهلي والد الكابتن هشام حنفي وفاة والد هشام حنفي النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي والزمالك يتعادلان سلبيا في قمة دوري كرة القدم النسائية (صور)

هشام حنفي يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

الأكثر قراءة

رقم خيالي، توقعات ساويرس لأسعار الذهب الفترة المقبلة وما هي نصيحته للشباب

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

فرمان مرتقب من حسام حسن بشأن محمد صلاح ومرموش

موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مميزة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ يوسف حلاوة من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية