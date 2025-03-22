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خارج الحدود

ويتكوف: لن نسمح بحكم حماس وسلاحها في غزة وما يفعله نتنياهو هو السبيل الوحيد لذلك

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيتو

أكد المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن حركة حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع و"هذا أمر غير مقبول" وفق تعبيره.

وقال ويتكوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن "ما نقبله بالنسبة إلى حماس هو ضرورة نزع سلاحها ثم ربما يمكنها البقاء في غزة لفترة قصيرة" بحسب قوله.

وأضاف ويتكوف: "لا يمكننا أن نسمح بأن تحكم غزة منظمة مسلحة وإلا فسيكون هناك 7 أكتوبر كل بضع سنوات" وفق تعبيره.

وأكد المبعوث الأمريكي أن هناك مفاوضات تجري الآن "ربما لوقف بعض هذه الغارات الإسرائيلية وربما حل هذا الصراع عبر الحوار".

وزعم: "تقدمنا بمقترح لحماس خلال القمة العربية لكنهم رفضوه في اليوم التالي واعتبرنا ذلك غير مقبول".

وعلق ويتكوف على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "يشعر أنه يفعل الشيء الصحيح وأعتقد أنه يعارض في ذلك الرأي العام الذي يريد استعادة الرهائن".

وأضاف أن "السمعة التي يتحصل عليها نتنياهو هي أنه مهتم بالقتال أكثر من الرهائن، لكن أعتقد أن نتنياهو يريد استعادة الرهائن والضغط على حماس هو السبيل الوحيد لذلك".

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