السبت 22 مارس 2025
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قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بدفن جثمان مفتش الصحة بعد مقتله على يد موظف بـ9 طعنات بآلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط، وذلك بعد ندب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل مفتش الصحة بـ9 طعنات وتقطيع جزء من جسده، داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة مفتش الصحة بإدارة فرشوط بها عدة طعنات داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهم في ارتكاب الواقعة يُدعى ع.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، من قرية العركي مركز فرشوط، موظف بإدارة التربية والتعليم، حيث ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزء من جسده وفر هاربًا.

وخلال 24 ساعة تمكن رجال المباحث بأمن قنا من القبض على المتهم وتم فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وسبب ارتكابها، فيما تحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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