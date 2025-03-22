مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات أوروبا وإفريقا بتصفيات المونديال

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 22 مارس 2025 مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والإفريقية.



مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم

ليشتنشتاين ضد مقدونيا الشمالية - الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مولدوفا ضد النرويج - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مونتينيجرو ضد جبل طارق - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



التشيك ضد جزر فاروه - الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



ويلز ضد كازاخستان - الساعة 9:45 مساء بتوقيت مصر، 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مواعيد تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

الإكوادور ضد فنزويلا - الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، منتصف ليل السعودية.

القناة الناقلة: SSC 2



مواعيد التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

توجو ضد موريتانيا- الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



السودان ضد السنغال الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

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