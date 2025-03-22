رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

توفي الملاكم الأمريكي الأسطوري جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاما.



وقالت عائلة الراحل في بيان اليوم السبت: "ببالغ الحزن نعلن وفاة عزيزنا جورج إدوارد فورمان الأب، الذي رحل بسلام في 21 مارس 2025، محاطًا بأحبائه".

وأضاف البيان: "كان إنسانيًّا، أولمبيًّا، وبطلًا عالميًّا مرتين، وكان يحظى باحترام كبير. كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان، وحاميًا لإرثه، حيث كافح بلا كلل للحفاظ على اسمه وعائلته".

ونعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودي عبر صفحته بـ"فيس بوك" الملاكم الأسطوري وقال: "أخبار حزينة لي ولعالم الملاكمة... رحل اليوم عنصر الملاكمة الأخير لعصر لا ينسى... فلترقد روحه بسلام، جورج فورمان الكبير!".

أصبح جورج فورمان، الذي تمتع بقوة خارقة، بطل العالم للمرة الأولى في عام 1973 بعد هزيمة جو فريزر، وبعد أن كان بطلًا أولمبيًّا في عام 1968 في مكسيكو سيتي.

يعتبر أكبر الملاكمين سنًّا في العالم الذين يحصلون على لقب بطل الوزن الثقيل، وقد قام بذلك وهو في سن الخامسة والأربعين، بعد تغلبه على مايكل مورر (26 عامًا) في الجولة العاشرة.

صنفته مجلة "الحلبة" (The Ring) كتاسع أفضل ملاكم في التاريخ. يلقب بـ "جورج الكبير" (Big George)، لديه 10 أبناء، خمسة منهم ذكور، أطلق عليهم كلهم اسم "جورج".

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