السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لحظة استهداف إسرائيل ما تبقى من قدرات عسكرية بقاعدتي تدمر وT4 السوريتين (فيديو)

استهداف إسرائيل ما
استهداف إسرائيل ما تبقى من قدرات عسكرية بقاعدة تدمر، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مهاجمة قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين.


وقال “أدرعي”، في بيان: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين".

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل على إزالة أي تهديد".

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المنطقة جراء الغارات الإسرائيلية.

وأفادت "الإخبارية" السورية، مساء الجمعة، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بغارات جوية مطار تدمر العسكري شرق حمص.

ومن جهتها ذكرت الصحفة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر شرق حمص.

وأضاف المصدر ذاته أن غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطار T4 شرق حمص.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، يوم الخميس، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الإثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوب سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قدرات استراتيجية عسكرية قاعدتي تدمر وT4 السوريتين الغارات الاسرائيلية غارات جوية مطار تدمر العسكري الطيران الإسرائيلي

الأكثر قراءة

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم (بث مباشر)

حكام أجانب لمباراة الزمالك مع سيراميكا لبطولة كأس مصر

شاهد، هدفي محمد صلاح وزيزو مع منتخب مصر في مرمى إثيوبيا

خطوة نحو المونديال، منتخب مصر يضرب إثيوبيا بهدفين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ساويرس يكشف عن حلمه خلال الفترة القادمة وشروطه للمشاركة في إعمار غزة

رويترز: أمريكا تبدي موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

محمد صلاح يحرز هدف التقدم الأول لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الفوز بالجنة والنجاة من النار في اليوم الـ 22 من رمضان 2025

مع الزاهدين.. الفقيه مسلم بن يسار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الإخلاص شرط أساسي في قبول الأعمال

المزيد
الجريدة الرسمية