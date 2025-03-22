لحظة استهداف إسرائيل ما تبقى من قدرات عسكرية بقاعدتي تدمر وT4 السوريتين (فيديو)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مهاجمة قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين.



وقال “أدرعي”، في بيان: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين".

وأضاف: "سيواصل الجيش العمل على إزالة أي تهديد".

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المنطقة جراء الغارات الإسرائيلية.

#عاجل 🔴 هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ تدمر وT4 السوريتيْن.



سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل. pic.twitter.com/hll1wUxGFE March 21, 2025

وأفادت "الإخبارية" السورية، مساء الجمعة، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بغارات جوية مطار تدمر العسكري شرق حمص.

ومن جهتها ذكرت الصحفة الرسمية لـ"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر شرق حمص.

وأضاف المصدر ذاته أن غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطار T4 شرق حمص.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، يوم الخميس، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الإثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوب سوريا.

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