السبت 22 مارس 2025
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حوادث

لولا ستر الله لماتت الفتيات، ضبط المتهم في واقعة تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي

تساقط أحجار جيرية
تساقط أحجار جيرية من سيارة بالوايلي، فيتو

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق متهم بواقعة فيديو سيارة نقل تتساقط منها أحجار جيرية، أثناء سيرها على طريق سكة الوايلي بحدائق القبة، وكانت ستتسبب في موت عدد من الفتيات.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المنشور، وتفريغ كاميرات المراقبة، ووصلت إلى السائق المتهم بالإهمال، والقبض عليه لكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان انتشر فيديو يظهر فيه شاب، وهو يحاول أن يجبر قائد السيارة على التوقف، في مشهد بطولي، بعد سقوط تلك الأحجار بجوار فتيات، ما تسبب في حالة فزع لهن، وقال مصور الفيديو إنه “لولا ستر الله لكانت ماتت تلك الفتيات”.

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البحث الجنائي سيارة نقل بحدائق القبة الأجهزة الأمنية

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