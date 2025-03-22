بهدف ألمادا العالمي، الأرجنتين تفوز على أوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

الأرجنتين وأوروجواي، فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب الأوروجواي بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام على ملعب "سينتناريو" ضمن منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف مباراة الأرجنتين وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وأحرز هدف الأرجنتين ألمادا بتسديدة عالمية بعيدة المدى لا تصد ولا ترد في مرمي أوروجواي.



وغاب عن تشكيل الأرجنتين أمام أوروجواي ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، الذين تم استبعادهم من جانب المدرب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

أما تشكيل أوروجواي جاء كالتالي:

وبهذا الفوز يواصل منتخب الأرجنتين تصدره جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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