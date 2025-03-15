أخبار الفن اليوم: وفاة إحسان الترك.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها في الحلقة الأولى من "عايشة الدور".. نجلاء بدر ترد على شائعة إصابة عادل إمام بالزهايمر
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الفنان إحسان الترك بعد صراع مع المرض.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
وفاة الفنان إحسان الترك
رحل عن عالمنا، الفنان، إحسان الترك، وذلك بعد صراع مع المرض طوال الأيام الماضية.
محطات مؤثرة في حياة الفنان إحسان الترك
توفى اليوم السبت الفنان إحسان الترك، بعد صراع مع المرض، حيث عانى خلال الفترة الماضية، من تدهور كبير في حالته الصحية.
محمد رمضان يمنح مواطنا 100 ألف جنيه بسبب اسمه (فيديو)
أهدى الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، مواطنا جائزة 100 ألف جنيه، بسبب اسمه المميز.
هتعمل إيه بالـ100 ألف جنيه، بائع ذرة مشوي يفاجئ محمد رمضان برد قوي (فيديو)
منح الفنان محمد رمضان من خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، بائع ذرة مشوي جائزة الـ 100 ألف جنيه، دعما له بسبب ظروفه المالية الصعبة.
دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها في الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم في أولى حلقات مسلسلها الجديد “عايشة الدور” الذي تشارك من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025، على توجيه رسالة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز.
مسلسل إش إش الحلقة 16، مي عمر في ورطة بسبب إيهاب فهمي
دارت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل إش إش حول كشف إش إش عن مخاوفها لوالدتها من أن يتمكن رجب الجريتلي من العثور على بوشكاش قبلها، حتى لا يتم كشف جميع أسرارها التي يعلمها بوشكاش عنها لرجب، وبناءً على ذلك، قررت إش إش أن تبدأ البحث عنه بنفسها، هي وعائلتها.
حقن مجهري وتأجير رحم، نجلاء بدر تكشف مفاجأة صادمة عن رحلتها مع الحمل (فيديو)
كشفت الفنانة نجلاء بدر، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن وحقيقة خضوعها لعدد من عمليات الحقن المجهري
نجلاء بدر ترد على شائعة إصابة عادل إمام بالزهايمر وتكشف سر انسحابه
قالت الفنانة نجلاء بدر: إنها هاجمت من ينتقدون الفنان عادل إمام، قائلة: "الفن ليس إرثا أو خروفا ذبحناه وسلخناه، ومن حق عادل إمام أن يخصص وقتا لنفسه وأولاده وحياته، لأنه منح الفن الكثير".
محمد عبد الرحمن توتا ضيف شرف الحلقة 16 من مسلسل إش إش
حل الفنان محمد عبد الرحمن “توتا” ضيف شرف في الحلقة 16 من مسلسل “إش إش” حيث قدم دور سائق أجرة كوميدي تورط في مغامرة مشوقة مع إش إش وأسرتها.
خالد سليم يكتشف خيانة نيكول سابا صدفة بالحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب
دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يكشف لوالده عن استقالته من الشركة، وقرر السفر بابنه إلى الجونة، وهناك قابل كاريمان التي قررت التقرب منه بكل الطرق والسبل، وبدأ فارس يستجيب معها.
مسلسل حكيم باشا الحلقة 15، مصطفى شعبان يكشف لأبناء عمه هوية شقيقهم الرابع
دارت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكيم باشا حول استمرار المناوشات بين غزل وبرنسة ويدعم حكيم سلوكيات زوجته.
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