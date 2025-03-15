السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حقن مجهري وتأجير رحم، نجلاء بدر تكشف مفاجأة صادمة عن رحلتها مع الحمل (فيديو)

الفنانة نجلاء بدر،
الفنانة نجلاء بدر، فيتو

نجلاء بدر، كشفت الفنانة نجلاء بدر، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن وحقيقة خضوعها لعدد من عمليات الحقن المجهري.

 

خضوع نجلاء بدر لجراحة الحقن المجهري 

وقالت نجلاء بدر، إنها خضعت لجراحتي حقن مجهري وفشلتا، موضحةً أن الموضوع ده اتشال من دماغها، وبطلت محاولات للحمل لأنها قاسية جدا ومؤلمة وبتغير حياتك كلها، وأنها اتعرض عليها شراء  بويضات، بس مش داخل مصر، ورفضت عشان حرام".

 

عرض تأجير رحم

وأضافت نجلاء بدر، في حوارها  مع بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "وفي واحدة عرضت عليّ أأجر رحم، وقالت لي إنها مستعدة لتأجير رحمها، وده كان في مصر، بحكم حبها ليّ لما افتكرت إني عندي مشكلة".

وتابعت الفنانة: "استئجار الرحم جهل طبي وجهل ديني، وأنا أرفض هذا النوع من العمليات، وأنا مأجرتش رحم ولا اشتريت بويضات، كان زماني حملت، وأنا معنديش عيال".

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نجلاء بدر الفنانة نجلاء بدر الحقن المجهري بسمة وهبة برنامج العرافة

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