مسلسل حكيم باشا الحلقة 15، مصطفى شعبان يكشف لأبناء عمه هوية شقيقهم الرابع

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكيم باشا حول استمرار المناوشات بين غزل وبرنسة ويدعم حكيم سلوكيات زوجته.

ويتحدث بحر مع زوجته زمن، عن الميراث وتتنصت برنسة على شقيقها وزوجته، واكتشفت أنهما يخططان لعدم إعطائها ميراثها، كما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، كشف حكيم لعمه نوح بأنه سوف يوزع الميراث، وطلب عمه منه بأن يوزعه على ثلاثة، حتى تأخذ ابنته برنسة مثل نصيب أخواتها الرجال، ولكن حكيم قال له بأنه سوف يوزعه على أربعة، حتى يأخذ ياسين مثلهم في الميراث ليكشف سره أمام أبنائه، وأن ياسين هو شقيقهم من الأب.

وانتهت الحلقة على حديث يجمع برنسة مع أشقائها، بعد معرفتهم بأن ياسين شقيقهم وسوف يقاسمهم في الميراث ، وفي النهاية دخل حكيم عليهم وهم يقرأون الفاتحة على عهد يجمعهم.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 14

دارت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حكيم باشا حول اكتشاف الشرطة أن الذي أطلق علي الغفر النار هم المطاريد، وطلبت الشرطة من حكيم أن يعود إلى البلد ولا يذهب للجبل، لأن قوات الشرطة تبحث عن المطاريد للقبض عليهما.

وحضر سليم مؤكدا للضابط بأنه سوف يدله على مكان المطاريد، ولكن حكيم يأمر حصان سليم بالرحيل والعودة للمنزل وهو ما يحدث بالفعل.

ويذهب حكيم إلى منزل واصل الذهبي (رياض الخولي) في حضور شقيقه غراب (أحمد فهيم)، مؤكدا أن النار التي يوقدها واصل ستطوله وهددهما بما سيفعله بهما، كما عرض على غراب دية لابنه شهاب رغم أنه بريء من دمه والدية هي منحه مومياوات وبرديات يمتلكها حكيم.

وإلى جانب ما سبق فلم تتمكن الشرطة من اكتشاف مكان المطاريد، حيث إنهم كانوا داخل سرداب سبق وأن أخبرهم حكيم في الماضي أن يحفروه.

وشهدت الحلقة زيادة حقد برنسة تجاه غزل حتى أنها تذهب إليها في غرفتها وتحاول ضربها، ولكن غزل تتصدر لها وتخيفها بحكيم، وتعدها برنسة أنها حينما ستتزوج ستعيش في غرفتها هذه بعدما تتخلص منها هي وابنها.

وانتهت الحلقة على حديث حكيم مع جارحي عن غدر من حوله، ليخبره جارحي ألا يثق في أحد حتى شنب، وأخبره كذلك أن القلوب “قلابة”.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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