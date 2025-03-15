نجلاء بدر ترد على شائعة إصابة عادل إمام بالزهايمر وتكشف سر انسحابه

قالت الفنانة نجلاء بدر: إنها هاجمت من ينتقدون الفنان عادل إمام، قائلة: "الفن ليس إرثا أو خروفا ذبحناه وسلخناه، ومن حق عادل إمام أن يخصص وقتا لنفسه وأولاده وحياته، لأنه منح الفن الكثير".

انسحاب عادل إمام من المشهد الفني

وأضافت "بدر"، في حوارها مع بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "عادل إمام قرر الابتعاد، وهذا حقه بصرف النظر عن السبب، وكفاية إننا عاوزين دايما ناكل في الفنان، ويجب أن نحترم قراره".

شائعات حول الزعيم عادل إمام ومرض الزهايمر

وتابعت: "عادل إمام تعرض لشائعات تخص وفاته في مرات كثيرة، كما تعرض لشائعات إصابته بمرض ألزهايمر.. عشان نتطمن عليه لازم نوجعه؟ لازم نصيبه؟ هو فنان منحنا الكثير وأشبع الكثيرين بفنه، ومن حقه أن يكون له خصوصيته، فقد انسحب في هدوء دون مشكلات".

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